Кабмін звільнив Курпіту з посади голови Держслужби із протидії ВІЛ/СНІДу

Кабінет міністрів звільнив Володимира Курпіту з посади голови Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань за власним бажанням.

Відповідне розпорядження від 3 вересня № 797-р опубліковане на Урядовому порталі.

"Звільнити Курпіту Володимира Івановича з посади голови Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань за власним бажанням", - йдеться в документі.