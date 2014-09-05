Кабмін звільнив Курпіту з посади голови Держслужби із протидії ВІЛ/СНІДу
14:03, 05 вересня 2014Країна
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Відповідне розпорядження від 3 вересня № 797-р опубліковане на Урядовому порталі
Фото: polvisti.com
Кабінет міністрів звільнив Володимира Курпіту з посади голови Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань за власним бажанням.
Відповідне розпорядження від 3 вересня № 797-р опубліковане на Урядовому порталі.
"Звільнити Курпіту Володимира Івановича з посади голови Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань за власним бажанням", - йдеться в документі.
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