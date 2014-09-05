130 дітей переселенців з Донбасу у вересні відпочинуть у Грузії

Міністр соціальної політики України Людмила Денісова і надзвичайний та повноважний посол Грузії в Україні Міхеїл Уклеба домовилися про організацію відпочинку в Грузії дітей, які виїхали із зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики, вже цього місяця Посольство Грузії в Україні готове направити на відпочинок до дитячого табору в місті Анакліа 130 українських дітей.

Як повідомив Уклеба, грузинська сторона візьме на себе всі витрати щодо чартерного перельоту, відпочинку та оздоровлення дітей із зони АТО.

Денісова, у свою чергу, доручила підрозділам Мінсоцполітики в максимально стислі терміни оформити всі необхідні документи.

Міністр повідомила, що у зв’язку з окупацією Криму Україна втратила 122 дитячі оздоровчі заклади, в тому числі й «Артек». Не відкрилися цього року 68 дитячих таборів, що розташовані на території Донецької та Луганської областей. Тим не менш, цього року Мінсоцполітики планує оздоровити 11 тис. 200 дітей, 6 тис 582 з них вже побували на відпочинку.

У тій складній ситуації, в якій опинилася Україна, допомога закордонних партнерів у справі оздоровлення дітей вкрай актуальна, зазначила Денісова. Завдяки співпраці із 35 громадськими організаціями та фондами на відпочинок за кордон доправили майже 2,5 тисячі дітей. Тепер до Італії, Іспанії, Франції, Греції, Канади та США, які запрошували до себе на відпочинок українських дітлахів, долучається й Грузія.

Міністр соціальної політики висловила подяку Грузинській державі за підтримку України.

Посол також повідомив, що, крім організації дитячого відпочинку, грузинська сторона також планує надіслати до України гуманітарний вантаж, зокрема, й медикаменти, потрібні на території проведення АТО.