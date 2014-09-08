Підготовлено до відправки другий ешелон гуманітарної допомоги жителям Донбасу від Ахметова

Про це УНІАН повідомили в інформаційному центрі гуманітарної штабу.

«Вчора, 6 вересня, у Дніпропетровську почалося формування вантажу для другого ешелону гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Це 3,5 тисяч тонн гуманітарної допомоги у складі понад 350 тисяч наборів. Протягом місяця щотижня на Донбас буде відправлятися 40 вантажівок з продуктами харчування, предметами гігієни та дитячим харчуванням», - зазначили в штабі.

Згідно з повідомленням, протягом сьогоднішнього дня всі вантажні машини з гуманітарною допомогою пройшли інспекцію з боку Державної служби з надзвичайних ситуацій та УВКБ ООН на предмет відповідності документації вантажу вмісту фур, якості продуктів і допустимих норм перевезення. «Представники держави та міжнародної організації підтвердили, що гуманітарний вантаж відповідає всім міжнародним стандартам та нормам», - додали в штабі.

За словами волонтера Яни Лестевої, «в основному, це соціальні групи товару, тобто бакалія, круп'яні, макаронні вироби, цукор, борошно, чай, вівсяні пластівці, є також солодощі - згущене молоко і печиво, дитяче харчування та гігієнічні набори, в тому числі підгузки».

«Вчора і сьогодні найвідповідальніші в операційному плані дні, коли ми приймаємо машини та їхній вміст, в тому числі з представниками від держави і міжнародних організацій, потім опечатуємо їх і готуємо вантаж до відправлення», - повідомила волонтер.

Вже завтра, 8 вересня, як очікується, перші 40 вантажівок з другого ешелону з 80 тисяч наборів гуманітарної допомоги виїжджають з Дніпропетровська в Маріуполь, звідки менш габаритним транспортом розфасований вантаж буде передаватися вимушеним переселенцям, а також найбільш незахищеним категоріям - дітям, інвалідам, літнім людям - на територіях бойових дій.

За різними підрахунками, на Донбасі гуманітарної допомоги потребують зараз близько мільйона жителів.

У штабі нагадали, що перший ешелон гуманітарного рейсу Ріната Ахметова прибув до Маріуполя 22-23 серпня з 200 тисячами наборів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 2 тисячі тонн.

«З цього траншу в 45 населених пунктів Донбасу вже доставлено більше 180 тисяч гуманітарних наборів і роздано понад 90 тисяч», - йдеться в повідомленні.