Бойовики обстріляли український санітарний автомобіль

10:05, 08 вересня 2014
Країна
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УНІАН

У ніч на 7 вересня бойовики обстріляли санітарний автомобіль української армії.

Про це повідомляє в Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"В районі н.п.Дебальцеве терористами обстріляний санітарний автомобіль українських військ, який мав відповідні позначення", - написав Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, бойовики і російські військові продовжують обстріли позицій українських сил, чим порушують досягнуту триконтактною групою в Мінську домовленість про перемир'я.

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