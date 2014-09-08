Бойовики обстріляли український санітарний автомобіль

У ніч на 7 вересня бойовики обстріляли санітарний автомобіль української армії. Про це повідомляє в Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. "В районі н.п.Дебальцеве терористами обстріляний санітарний автомобіль українських військ, який мав відповідні позначення", - написав Тимчук. Як повідомляв УНІАН, бойовики і російські військові продовжують обстріли позицій українських сил, чим порушують досягнуту триконтактною групою в Мінську домовленість про перемир'я.

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