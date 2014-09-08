Бойовики обстріляли український санітарний автомобіль
10:05, 08 вересня 2014Країна
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УНІАН
У ніч на 7 вересня бойовики обстріляли санітарний автомобіль української армії.
Про це повідомляє в Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
"В районі н.п.Дебальцеве терористами обстріляний санітарний автомобіль українських військ, який мав відповідні позначення", - написав Тимчук.
Як повідомляв УНІАН, бойовики і російські військові продовжують обстріли позицій українських сил, чим порушують досягнуту триконтактною групою в Мінську домовленість про перемир'я.
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