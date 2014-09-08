Кабмін затвердив перелік медичних виробів, ввезення яких обкладається 7% ПДВ

Кабінет міністрів України затвердив перелік медичних виробів, ввезення яких на митну територію країни підлягає оподаткуванню на додану вартість за ставкою 7%. Відповідну постанову опубліковано на сайті уряду.

«Затвердити перелік медичних виробів, операції з постачання на митну територію України і ввезення на митну територію України яких підлягають оподаткуванню на додану вартість за ставкою 7 відсотків», - йдеться в постанові №410.

Новою постановою визначено, що ПДВ обкладається майже 100 видів медичних виробів. Зокрема, оподатковується вата, марля, бинти й аналогічні вироби, необхідні для застосування в медицині, хірургії, стоматології, окрім ветеринарії; зубні цементи й інші стоматологічні матеріали для пломбування зубів; контрацептиви; лінзи і розчини для догляду за контактними лінзами; рентгенівські фотопластини і фотоплівки, а також проявники і фіксатори для них.

Згідно з постановою, також оподатковуються автомобілі спеціального призначення для використання медичними установами, оснащені відповідним устаткуванням, які не призначені безпосередньо для перевезення хворих і медперсоналу.

Крім того, уряд ухвалив, що оподатковуються мікроскопи, деякі види лазерів, діагностичні апарати для ультразвукових обстежень (сканери) і їх складові частини, магнітно-резонансні томографи, рентгенівських апарати й апаратура, що ґрунтується на використанні ультрафіолетового або інфрачервоного випромінювання.

Як повідомляв УНІАН, згідно із Законом «Про запобігання фінансовій катастрофі», який набув чинності 1 квітня, в Україні вводиться ПДВ у розмірі 7% на операції з постачання ліків. Разом з тим, спочатку норма в законі була прописана недостатньо чітко, через що при ввезенні ліків ПДВ стягувалось у розмірі не 7%, а за загальною ставкою — 20%. Проте Верховна Рада прийняла відповідні зміни, врегулювавши стягнення ПДВ на рівні 7%.