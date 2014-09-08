ВООЗ надасть Україні гуманітарну допомогу на 2,4 млн грн

Про це УНІАН повідомили у Національній академії медичних наук України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, під час зустрічі заступника міністра охорони здоров’я – керівника апарату МОЗ України Василя Лазоришинця з представниками ВООЗ щодо врегулювання питання ввезення гуманітарної допомоги для переміщених осіб було визначено чіткий перелік документів, необхідний для визнання вантажу гуманітарним, та повне врегулювання питання надання одноразового дозволу на ввезення незареєстрованих медичних засобів та виробів медичного призначення, які входять до складу гуманітарної допомоги.

Міністерство охорони здоров’я України звернулося до Мінсоцполітики з прохання максимально швидко завершити процедуру визнання такого вантажу гуманітарним, адже йдеться про задоволення потреб не лише внутрішньо переміщених осіб, а й осіб, які знаходяться в зоні АТО.

До складу гуманітарної допомоги входить 3 види стандартних наборів лікарських засобів та виробів медичного призначення для надання медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях. Серед них антибіотики, знеболюючі, розчини, перев’язувальний матеріал, хірургічний інструментарій для акушерських або хірургічних втручань та ін.

Обсяг гуманітарного вантажу розрахований для надання медичної допомоги 170-ти тисячам населення протягом 3 місяців. При цьому термін придатності препаратів становить кілька років. Загальна вартість гуманітарного вантажу - близько 2,4 млн грн.

Після визнання Міністерством соціальної політики вантажу гуманітарним, протягом 5 днів він надійде до України, де його спрямують у медичні заклади, що надають допомогу переміщеним особам та особам, які знаходяться в зоні АТО.