Сьогодні до Маріуполя прибуде гуманітарний рейс фонду Ахметова

Як повідомили УНІАН у координаційному інформаційному центрі Гуманітарного штабу «Допоможемо», сьогодні вантажні машини з продуктами, дитячим харчуванням і предметами гігієни загальною вагою 650 тонн виїхали в Маріуполь. Всього ж у вересні у рамках гуманітарного рейсу Ріната Ахметова на Донбас буде відправлено 3,5 тисячі тонн гуманітарного вантажу. З цією метою щотижня з Дніпропетровська в Маріуполь будуть відправлятися вантажні машини з необхідною допомогою.

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Денис Денисенко, керівник напрямку «Гуманітарна допомога» Гуманітарного штабу при фонді Ріната Ахметова: «Це вже другий ешелон з гуманітарною допомогою, що Рінат Ахметов відправляє на Донбас. Допомога з першого ешелону, який у складі 200 000 наборів прибув до Маріуполя 22-23 серпня, вже роздаємо в 45 населених пунктах Донецької та Луганської областей, в тому числі і в місті Донецьку. За різними оцінками, в населених пунктах двох областей, де склалася важка гуманітарна ситуація, проживає від 1 до 3 мільйонів чоловік. У цих людей немає їжі, води, ліків. Для надання допомоги людям Рінат Ахметов прийняв рішення відкрити Гуманітарний Рейс і дав доручення Гуманітарного штабу при своєму благодійному фонді доставити в зону конфлікту не менше 10 тис. тонн гуманитарної допомоги».

Напередодні, 7 вересня, всі вантажні машини пройшли перевірку Державної служби з надзвичайних ситуацій та УВКБ ООН на предмет відповідності документації вантажу вмісту фур, якості продуктів і допустимих норм перевезення.

Олександр Шпехт, заступник керівника матеріально-технічного управління ДСНС: «Перевірили кількість товарів, які завантажені у машину, його якість, терміни виготовлення та придатність до використання. Після цього звірили з машинами. Все нормально. Також по всій дорозі будемо контролювати рух цієї колони, а на місці буде створена комісія з роздачі».

Вже сьогодні ввечері гуманітарна допомога прибуде в Маріуполь, де відразу почнеться розвантаження і розфасовка. З Маріуполя менш габаритним транспортом розфасований вантаж буде передаватися вимушеним переселенцям, мешканців визволених міст, а також найбільш незахищеним категоріям - дітям, інвалідам, літнім людям у постраждалих від бойових дій містах Донбасу. Всього другий ешелон гуманітарного рейсу включає 350 тис. гуманітарних наборів: продуктових, гігієнічних і з дитячим харчуванням. У кожен продуктовий набір вагою 10 кг входить цукор, борошно, олія, крупи і макаронні вироби, консерви, згущене молоко, чай, печиво, свічки і сірники.

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Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.