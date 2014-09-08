За тиждень Гуманітарний штаб фонду Ахметова евакуював близько 2 тис людей

За 1-7 вересня Гуманітарний штаб «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова евакуював із зони військових дій 1859 осіб, у тому числі 605 дітей. Всього, за станом на 7 вересня, Штабом евакуйовано 26 393 особи, з яких 11 257 - це діти. Минулого тижня волонтери та партнери Гуманітарного штабу вивозили людей з Донецька, Єнакієвого, Макіївки, Харцизька, Горлівки (Микитівки) і Кіровського Донецької області, Алчевська, Стаханова, Первомайська, Брянки Луганської області. Це діти, жінки, літні люди і люди з інвалідністю. Також були організовані окремі виїзди людей похилого віку, інвалідів, багатодітних сімей з Старомихайловки, Маріуполя та Новоазовського району.

57 790 чоловік протягом останніх семи днів отримали гуманітарну допомогу з першого ешелону гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. На даний момент 45 містах та населених пунктах Донецької і Луганської області вже передано 192 730 продуктових наборів. Всього ж в рамках першого ешелону передбачено 200 000 продуктових наборів. Видача продуктових, гігієнічних і дитячих наборів вже проводиться, зокрема, в таких містах і районах, як Донецьк, Макіївка, Маріуполь, Артемівськ, Авдіївка, Єнакієве, Добропілля, Красний Лиман, Курахове, Святогірськ, Дебальцеве, Ясинувата, Зугрес, Кіровське, Волноваський, Новоазовський та Першотравневий райони Донецької області, Попасна і Свердловськ Луганської області.

Сьогодні, 8 вересня, стартував другий ешелон Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова, який протягом вересня доставить на Донбас 350 000 наборів з гуманітарною допомогою.

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Нагадуємо, що гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адресу електронної почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.