Маршрути евакуації із зони бойових дій на сьогодні



9 вересня Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова здійснює виїзд із зони бойових дій за наступними маршрутами:

МАРІУПОЛЬ - КРАСНОАРМІЙСЬК

збір о 12:00 на Центральному автовокзалі, біля сходинок



ШАХТАРСЬК - ІЗЮМ

збір о 9:00 на кільці

СНІЖНЕ - ІЗЮМ

о 9:30 на автостанції

БРЯНКА - ХАРКІВ

збір об 11:00-13:30 біля двоповерхового червоного СТО в центрі, біля палацу, за поліклінікою, якщо їхати зі Стаханова, то поворот наліво - відразу за головним перехрестям

АЛЧЕВСЬК - ХАРКІВ

збір о 13:00-15:30 на автостанції, поруч з ринком (навпроти ЦУМу)

СТАХАНОВ - ХАРКІВ

необхідно доїхати до Брянки або Алчевська в призначені місця і час



Евакуація проводиться тільки для жінок, дітей, інвалідів та пенсіонерів.

Крім масової евакуації, проводяться також адресні виїзди інтернатів, інвалідів та інших категорій громадян.

Щоб записатися на виїзд дзвоніть за телефоном гарячої лінії 0800 509 001 або пишіть на helpdonbass@fdu.org.ua

У разі, якщо номер не відповідає, дублюйте дзвінки на номери:

095 199 74 81

050 620 2915

063 117 89 01

Нагадуємо, що Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної допомоги.