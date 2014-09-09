Гуманітарний штаб "Допоможемо" із зон бойових дій евакуював понад 26 тисяч людей

Як повідомили в координаційному інформаційному центрі Гуманітарного штабу «Допоможемо», в безпечні місця на території України було вивезено 26 393 людини. Зокрема, за місяць роботи Штаб евакуював 15 тисяч осіб.

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Гуманітарний штаб допоміг з тимчасовим розміщенням 6 231 людині - зараз вони знаходяться в безпечних регіонах Донецької області, а також у Запорізькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Одеській областях. У міста Донбасу доставлено 202 903 набору гуманітарної допомоги в рамках першого ешелону Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова.

За словами директора департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації Олени Петряєвої, це найбільший гуманітарний вантаж для Донбасу - в два рази більше, ніж сумарний обсяг гуманітарної допомоги, наданої Україною, Росією, міжнародними організаціями та волонтерами. "Рінат Ахметов відправляє в Донецьку і Луганську області 10 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Важливо, що крім продуктів і предметів гігієни, це також дитяче харчування та ліки для дитячих відділень лікувальних закладів Донецька", - сказала Петряєва.

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При Гуманітарному штабі цілодобово працює безкоштовна гаряча лінія 0 800 50 9001 та адресу електронної почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Щодня оператори кол-центру обробляють до 1000 дзвінків. Більшість з них стосується питань гуманітарної допомоги і евакуації.

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6 серпня при фонді Ріната Ахметова почав працювати Гуманітарний штаб «Допоможемо», створений з метою надання максимальної допомоги всім мешканцям Донецької та Луганської областей, які постраждали в результаті військових дій. Штаб об'єднує ресурси всіх бізнесів Групи СКМ, ФК «Шахтар» і благодійного Фонду Ріната Ахметова, який з травня 2014 року займається евакуацією та тимчасовим розміщенням людей із зони АТО. Основні напрямки роботи штабу - евакуація та тимчасове розміщення змушених переселенців; надання гуманітарної та адресної допомоги.