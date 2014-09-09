Сім продуктів для жіночого здоров'я

Потрібно лише вживати продукти, багаті елементами, які потрібні жіночому організму у віці від сорока років.

1. На першому заслуженому місці стоять продукти, багаті лікопіном - він надає червоний колір овочам, особливо багато його в помідорах черрі. Регулярне вживання черрі сприяє профілактиці різних хвороб серцево-судинної системи, а так само онкологічних утворень шийки матки і яєчників.

2. Будь-які продукти, багаті білком. Це може бути грецький йогурт, сир, натуральне молоко та інша молочка. Кальцій надає силу волоссю, нігтям, зміцнює нервову систему, а овече молоко зменшує ризик захворювання на діабет.

3. Волоські горіхи. 50 грам волоських горіхів на день - і ризик захворіти на рак молочної залози істотно знижується.

4. Сік із журавлини. Багатий вітаміном С і містить природні антиоксиданти, що підвищує опірність імунітету і дозволяє позбутися від статевих інфекцій.

5. Риба з родини лососевих. Допомагає при депресії, в тому числі і післяпологовій. Крім того, речовини, що містяться в них, підвищують рівень естрогену і зміцнюють нервову систему.

6. Лляне насіння. Речовини, що містяться в ньому, зменшують кількість холестерину в організмі, знижують ймовірність захворіти на рак грудей.

7. Капуста. Цінність її полягає не тільки в тому, що її листя багате вітаміном С, але і тим, що в них міститься білок лютеїн, який допомагають зберегти зір, а так само кальцій і вітамін К, які допомагають запобігти остеопорозу.

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