Сім продуктів для жіночого здоров'я
Для краси тіла і бадьорості духу, а так само для попередження різних хвороб, не обов'язково купувати дорогі пігулки
Потрібно лише вживати продукти, багаті елементами, які потрібні жіночому організму у віці від сорока років.
1. На першому заслуженому місці стоять продукти, багаті лікопіном - він надає червоний колір овочам, особливо багато його в помідорах черрі. Регулярне вживання черрі сприяє профілактиці різних хвороб серцево-судинної системи, а так само онкологічних утворень шийки матки і яєчників.
2. Будь-які продукти, багаті білком. Це може бути грецький йогурт, сир, натуральне молоко та інша молочка. Кальцій надає силу волоссю, нігтям, зміцнює нервову систему, а овече молоко зменшує ризик захворювання на діабет.
3. Волоські горіхи. 50 грам волоських горіхів на день - і ризик захворіти на рак молочної залози істотно знижується.
4. Сік із журавлини. Багатий вітаміном С і містить природні антиоксиданти, що підвищує опірність імунітету і дозволяє позбутися від статевих інфекцій.
5. Риба з родини лососевих. Допомагає при депресії, в тому числі і післяпологовій. Крім того, речовини, що містяться в них, підвищують рівень естрогену і зміцнюють нервову систему.
6. Лляне насіння. Речовини, що містяться в ньому, зменшують кількість холестерину в організмі, знижують ймовірність захворіти на рак грудей.
7. Капуста. Цінність її полягає не тільки в тому, що її листя багате вітаміном С, але і тим, що в них міститься білок лютеїн, який допомагають зберегти зір, а так само кальцій і вітамін К, які допомагають запобігти остеопорозу.