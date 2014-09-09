Військових забезпечать аптечками українського виробництва, наближеними до стандартів НАТО

У майбутньому Збройні сили України будуть забезпечені аптечками українського виробництва, які будуть наближеними до стандартів НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони Віталій Андронатій.

“У майбутньому Збройні сили будуть переходити на комплектування такими аптечками (за стандартами НАТО - УНІАН), але українськими аптечками... Зараз проводиться робота для того, щоб ці аптечки вироблялись в Україні та йшли на забезпечення Збройних сил і всіх силових структур”, - сказав він.

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За словами Андронатія, вартість однієї такої аптечки, виробленої за кордоном, становить 100 доларів, а якщо їх вироблятимуть в Україні, вони коштуватимуть близько 700 грн.

Андронатій зауважив, що для забезпечення ЗСУ цими аптечками знадобиться близько 180 млн грн.

Як сказав представник Міноборони, більше 7 тис. військовослужбовців вже вміють користуватись аптечками за стандартами НАТО. Також, за його словами, армія отримала 2 тис. американських аптечок.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня українські волонтери виступили з ініціативою укомплектувати 50 тис. індивідуальних аптечок першої домедичної допомоги для бійців АТО за зразком НАТО і звернулись до влади з проханням виділити 5 млн доларів на закупівлю необхідних медпрепаратів та засобів, аналоги яких не виробляють вітчизняні підприємства. Волонтери запропонували використати для фінансування кошти фонду «Підтримай українську армію» (565) та висловили готовність безкоштовно організувати для бійців курси з використання складових цих аптечок.