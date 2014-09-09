На базі Львівського та Ірпінського госпіталів створять реабілітаційні центри для військовиків

На базі Львівського та Ірпінського військових госпіталів створять реабілітаційні центри для військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони Віталій Андронатій.

“Вже підписані директиви і вже створюються два реабілітаційних відділення у Львові та в Ірпінському центрі”, - сказав Андронатій.

За його словами, ведуться переговори з відомими міжнародними фірмами, у тому числі з ізраїльськими.

Андронатій також зазначив, що в Ірпені перебувають представники НАТО, які вивчають можливість створення там реабілітаційного центру.