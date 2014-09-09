На базі Львівського та Ірпінського госпіталів створять реабілітаційні центри для військовиків

11:53, 09 вересня 2014
Країна
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Ведуться переговори з відомими міжнародними фірмами, у тому числі з ізраїльськими

Раненый во время АТО десантник Антон Воленко в Военно-медицинском клиническом центре "Главный военно-медицинский госпиталь" в Киеве / УНИАН

На базі Львівського та Ірпінського військових госпіталів створять реабілітаційні центри для військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони Віталій Андронатій.

“Вже підписані директиви і вже створюються два реабілітаційних відділення у Львові та в Ірпінському центрі”, - сказав Андронатій.

За його словами, ведуться переговори з відомими міжнародними фірмами, у тому числі з ізраїльськими.

Андронатій також зазначив, що в Ірпені перебувають представники НАТО, які вивчають можливість створення там реабілітаційного центру.

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