На базі Львівського та Ірпінського госпіталів створять реабілітаційні центри для військовиків
11:53, 09 вересня 2014Країна
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Ведуться переговори з відомими міжнародними фірмами, у тому числі з ізраїльськими
УНИАН
На базі Львівського та Ірпінського військових госпіталів створять реабілітаційні центри для військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони Віталій Андронатій.
“Вже підписані директиви і вже створюються два реабілітаційних відділення у Львові та в Ірпінському центрі”, - сказав Андронатій.
За його словами, ведуться переговори з відомими міжнародними фірмами, у тому числі з ізраїльськими.
Андронатій також зазначив, що в Ірпені перебувають представники НАТО, які вивчають можливість створення там реабілітаційного центру.
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