Із зони АТО до інших регіонів України виїхали понад 234 тисяч осіб

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Всього тимчасово розміщено 251 тис. 896 осіб, у тому числі 80 тис. 828 дітей, 34 тис. 214 інвалідів та осіб похилого віку. За добу – 551 особа, у тому числі 179 дітей, 69 інвалідів та осіб похилого віку", - йдеться в повідомленні.

З урахуванням тимчасово переміщених у межах Луганської області (за повідомленням голови Луганської ОДА - 19 тис. 815 осіб) загальна кількість внутрішньо переміщених осіб становить 271 тис. 711 осіб.

У ДСНС нагадали про «гарячі» лінії допомоги для людей, які планують виїхати з районів проведення АТО: 101, 044-247-30-02, 044-247-32-92, http://www.mns.gov.ua/content/baner.html