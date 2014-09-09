Із зони АТО до інших регіонів України виїхали понад 234 тисяч осіб
12:58, 09 вересня 2014Країна
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Загальна кількість громадян України, переселених з Автономної Республіки Крим та Севастополя до інших регіонів, становить 17 тис. 308 осіб, а з району проведення АТО - 234 тис. 588 осіб
Фото: УНИАН
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"Всього тимчасово розміщено 251 тис. 896 осіб, у тому числі 80 тис. 828 дітей, 34 тис. 214 інвалідів та осіб похилого віку. За добу – 551 особа, у тому числі 179 дітей, 69 інвалідів та осіб похилого віку", - йдеться в повідомленні.
З урахуванням тимчасово переміщених у межах Луганської області (за повідомленням голови Луганської ОДА - 19 тис. 815 осіб) загальна кількість внутрішньо переміщених осіб становить 271 тис. 711 осіб.
У ДСНС нагадали про «гарячі» лінії допомоги для людей, які планують виїхати з районів проведення АТО: 101, 044-247-30-02, 044-247-32-92, http://www.mns.gov.ua/content/baner.html
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