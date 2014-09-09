Найскладніша ситуація з розміщенням переселенців - на Донеччині

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Найскладніша ситуація щодо розміщення громадян, організації їхнього життєзабезпечення складається у Донецькій області (розміщено 75 тис. 693 особи), Києві (28 тис. 656 осіб), Запорізькій (24 тис. 44 особи), Дніпропетровській (21 тис. 796 осіб), Луганській (19 тис. 815 осіб), Харківській (17 тис. 888 осіб) та Одеській (13 тис. 772 особи) областях.

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Водночас, найменша кількість розселених - у Волинській (1 тис. 153 особи), Тернопільській (1 тис. 224 особи), Рівненській (1 тис. 438 осіб), Чернівецькій (1 тис. 505 осіб) та Закарпатській (1 тис. 523 особи) областях.

На урядову телефонну «гарячу лінію» 7 вересня надійшло 257 звернень, що стосувалися проблемних питань жителів Донецької та Луганської областей. На 145 звернень фахівцями Урядового контактного центру громадянам надано необхідні роз’яснення і довідкову інформацію. Органам виконавчої влади надіслано на розгляд, реагування та надання відповідей 112 звернень, з яких 8 стосувалися соціального захисту.