На підконтрольних бойовикам територіях Донбасу припинили роботу 45 медичних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Станом на сьогодні, на підконтрольних бойовикам територіях припинили роботу 25 закладів охорони здоров’я у Донецькій та 20 у Луганській областях», - заявив він.