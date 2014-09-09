Як позбутися жиру на животі

Зважаючи на те що ми всі менше рухаємось, жир на животі - цілком логічний. Дієтологи радять не кидатись на новомодні дієти а всього лиш працювати у двох напрямах, пише Країна здоров'я.

Ви повинні бути здатні зміцнити м’язи живота і в той же час зменшити кількість жиру на ньому. Ви повинні розуміти, що одного зміцнення м’язів буде не достатньо. Але в той же час неможливо зменшити жир тільки на животі. Ви спалюєте жир за допомогою занять спортом і розвиваєте м’язову масу, яка буде спалювати більше калорій, навіть коли ви спите. Ви також повинні постаратися вживати менше жирної їжі. Коли ви знизите відсоток жиру, тоді нарешті здасться і м’язова маса. І тоді у вас з’являться ті самі кубики, про які ви так мріяли.

Ніхто не може сказати, скільки і як часто потрібно займатися спортом. Це залежить від багатьох факторів. Але рекомендують займатися раз на два дні по п’ятнадцять хвилин, займатися потрібно ретельно, а потім відпочивати решту дня. Якщо ви хочете сконцентруватися тільки на зоні живота, то намагайтеся робити це помірно.

Не намагайтеся знайти якісь специфічні вправи тільки для живота. Щоб добитися плоского живота потрібно поєднувати нежирну дієту і правильні вправи.