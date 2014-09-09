У родинах переселенців народилися 460 немовлят

У переміщених із Криму та зони АТО жінок народилося 460 немовлят - ДСНС

У переміщених із Криму, Донецької та Луганської областей жінок народилося 460 немовлят.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За медичною допомогою з числа тимчасово переміщених осіб із Криму і Севастополя, які тимчасово перебувають в інших регоінах України, звернулись за весь період: дорослих – 2925, дітей – 2122. З них госпіталізовано 384 дорослих і 241 дитину. Взято на медичний облік 2364 дорослих і 1767 дітей.

За медичною допомогою з числа тимчасово переміщених осіб з Луганської і Донецької областей звернулися за весь період: дорослих – 23713, дітей – 20884. З них госпіталізовано 5347 дорослих і 3681 дитину. Взято на медичний облік 11330 дорослих і 9426 дітей.