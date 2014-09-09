Марина Порошенко відвідала Харківський центр соціально-психологічної реабілітації дітей

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, Порошенко оглянула Центр, поспілкувалася з адміністрацією та вихованцями закладу.

Розповідаючи про діяльність Центру, начальник служби у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації Тетяна Печерських зазначила: «За час своєї діяльності Центр прийняв близько 10 тисяч дітей. Нашим завданням є надання дітям комплексної соціальної, психологічної, педагогічної та інших видів допомоги. Але найголовніше завдання, що стоїть перед нами, - це повернення дитини до біологічної родини, влаштування дітей до сімейних форм виховання».

Діти, які проживають у Центрі, навчаються в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах Харкова, відвідують спортивні та творчі гуртки. До приїзду дружини президента діти підготували концерт.

Виконуюча обов’язки директора Центру Лариса Дронь зауважила: «Організація дозвілля займає у нас одне з пріоритетних місць. Проведення свят урізноманітнює нашу буденність, згуртовує вихованців та вихователів, перетворює виховний процес у цікавий та пізнавальний, допомагає дітям розкрити свій творчий потенціал».

Після перегляду виступів вихованців Центру Марина Порошенко наголосила, що діти – майбутнє нашої країни. «Саме від них залежить, якою Україна буде через роки. Тому сьогодні ми повинні зробити все можливе, щоб вони росли в родинах, отримали ґрунтовну освіту, стали прекрасними людьми та справжніми патріотами своєї країни. Я бачу, з якою любов’ю ви ставитеся до цих дітей, як відігріваєте їхні серця і душі. Я дуже вдячна вам за це», - сказала вона.

На згадку про відвідання Центру діти виготовили на заняттях з декоративно-прикладного мистецтва подарунки для дружини президента. Марина Порошенко вручила вихованцям солодощі, а Центру передала потужний бойлер для нагрівання води.