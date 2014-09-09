Мешканці Донецька отримали 20 тисяч продуктових наборів з гуманітарного рейсу Ахметова

Найбільш незахищені категорії городян отримали вже близько 20 000 продуктових наборів. В першу чергу, це самотні мами з дітьми дошкільного віку, люди з інвалідністю, пенсіонери, «діти війни» та учасники Другої світової війни, багатодітні, прийомні сім'ї, опікуни та дитячі будинки сімейного типу, сім'ї з дітьми-інвалідами. Також волонтери ФК «Шахтар», які розвантажують, розфасовують і допомагають роздавати гуманітарну допомогу, доставляють окремо продуктові набори людям, які обслуговуються на дому територіальними центрами соціального обслуговування населення.

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Як заявив генеральний директор футбольного клубу «Шахтар» Сергій Палкін, найголовніше зараз - допомогти літнім людям, жінкам, дітям.

"Десятки тисяч донеччан опинилися у важких умовах. Важливо, щоб ресурси, які ми маємо, були максимально задіяні для надання допомоги людям у такий скрутний час. Понад 100 співробітників клубу щодня беруть участь в розфасовці продуктів харчування, їх транспортуванні в райони міста і роздачі. Деякі працівники-волонтери практично цілодобово знаходяться на «Донбас Арені», займаючись організацією цього складного процесу, пов'язаного з безліччю ризиків. Для наших співробітників це свого роду десант милосердя».

«Шахтар» почав надавати допомогу Донецьку ще раніше, до відправлення першого ешелону Гуманітарного рейсу. Тоді футбольному клубу вдалося передати кілька сотень пакетів з продуктами в Петровський район міста. На сьогоднішній день в Донецьку працюють 9 територіальних центрів, а також організовані пункти роздачі гуманітарної допомоги в передмісті - в Моспіно та Ясинуватій, куди надходять продуктові, гігієнічні та дитячі набори з гуманітарного рейсу Ріната Ахметова.

Також дитячі відділення лікувальних установ Донецька отримують необхідні ліки для дітей. Минулого тижня отримало медикаменти відділення дитячої онкогематології.

За словами мера Донецька Олександра Лук'янченка, завдяки Гуманітарному штабу при Фонді Ріната Ахметова пально-мастильними матеріалами забезпечені «швидкі допомоги».

"Ми отримали за останній час від Фонду життєво необхідні медикаменти для онкохворих дітей на 350 тисяч гривень - це дуже серйозна підмога», - зазначив Лук'янченко.

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення змушених переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної медичної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адресу електронної почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.