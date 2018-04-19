Як запрограмувати себе на молодість

Якщо дотримуватися цих правил, вік можна зупинити. Згідно з дослідженнями, які регулярно проводять в Національному інституті старіння США, не всі вікові процеси обумовлюються генетичною схильністю. На стані наших клітин позначається і меню, і спосіб життя, і навіть думки! Поки що вчені шукають фізичні механізми для зупинки старіння, але попутно вони склали список факторів, які найсерйознішим чином впливають на молодість нашого зовнішнього вигляду і внутрішнього настрою, пише kp.ua.

1. Спокій

Стрес сьогодні - найстрашніший фактор старості. Більшість мешканців великих міст переживають, починаючи з раннього ранку і до пізнього вечора. Факторами стресу стає громадський транспорт, пробки, напруга на роботі, домашні обов'язки, брак усамітнення та ін.

Зі стресом важко боротися, але його можна відвернути, впевнені американські психологи. Найпростіші кроки щодо усунення стресу зі свого життя:

дозволити собі 15 хвилин повалятися в ліжку після дзвінка будильника - і зібратися з думками;

спланувати день (але не нервувати, якщо якісь пункти плану в підсумку не вдасться втілити);

не ставити перед собою надзавдань на роботі і вдома, перенести не самі важливі справи на потім;

спілкуватися з приємними людьми, а думки неприємних слухати, не чуючи;

якщо неприємні речі сказав начальник - розібрати його мову, як букет, на окремі складові і тверезо проаналізувати;

уникати звинувачення самого себе, не вибачатися без причини;

відмовитися від тих справ, які вам ненависні. Якщо це необхідність - дозвольте собі повернутися до них пізніше;

розділити обов'язки з близькими;

приділити півгодини в день самоті і улюбленому заняттю;

не дивитися тривожні передачі, фільми і не читати драматичні книги як мінімум за годину до сну;

влаштовувати собі релаксаційні процедури - ванни, прогулянки;

підвести підсумки дня, подумати, як вирішити невирішені завдання пізніше, а також похвалити себе за маленькі перемоги та досягнуті цілі.

2. Режим

Навіть тим людям, яким важко втиснути своє життя і побут в якісь рамки, не завадить дотримуватися мінімального розпорядку дня.

У ньому повинні бути:

Сон не менше 7 годин на добу;

Прийняття їжі не рідше одного разу в 5 годин, не рахуючи часу сну;

Хоча б мінімальна фізичне навантаження - зарядка вранці, двадцятихвилинна прогулянка ввечері;

Регулярне споживання рідини (до двох літрів за день);

Безтурботне спілкування з близькими/друзями і півгодини на себе - щодня!

3. Здоров'я

Немає сьогодні таких людей, у яких не знайдеться хоча б однієї якоїсь хвороби з приставкою "хронічна". Головне, що відзначають фахівці - "носитися" зі своєю хворобою так само небезпечно, як "ігнорувати". Пам'ятайте про свій діагноз, але не вважайте себе хворою людиною. У вашого тіла індивідуальні потреби - тільки й усього! У цьому немає нічого дивного, адже всі люди відрізняються.

Зберегти молодість можна, якщо ви будете, орієнтуючись на потреби свого тіла, дозволяти собі багато чого. Наприклад: їсти все, що хочеться, потроху.

Є й прості правила для збереження тіла в тонусі: щоденні тренування по півгодини, споживання солі не більше 3 г на добу, а кава - не більше трьох чашок, перехід на зручне взуття (підбори - тільки по святах!). Радять відмовитися від великої кількості жирної їжі і не вживати без крайньої необхідності гормональні препарати.

Дуже важливо тренувати м'язи, адже м'язовий каркас допоможе тримати форму, координацію рухів, що дуже важливо в будь-якому віці. Не запускайте зуби! Хронічні запалення в них здатні позначитися на стані всього організму.

4. Ясна голова

Без ясності думки і швидкої реакції складно відчувати себе молодим. Причинами "помутніння", проблем з концентрацією уваги і "провали в пам'яті" в будь-якому віці можуть бути ті ж стреси, хронічна втома і професійне вигорання на роботі. І лише в останню чергу - якісь неполадки в організмі. Перш ніж бігти до лікаря або самостійно "прописувати" собі ноотропні препарати для прискорення мозкового кровообігу, спробуйте впоратися з проблемою самостійно.

По-перше, перегляньте режим дня і список завдань, який ставите перед собою;

По-друге, встановіть чіткий, один і той же час, коли будете лягати спати. Бажано робити це при температурі в приміщенні - плюс 18-20 градусів;

По-третє, візьміть додаткові вихідні або відгули, якщо робота остаточно "дістала".

По-четверте, перекладіть частину домашніх обов'язків на плечі близьких (віддайте дітей бабусі або тітці, дозвольте собі не помити посуд перед сном, забудьте про щотижневе генеральне прибирання - від того, що ви зробите собі домашню відпустку, ніхто не постраждає. А якщо ваша "втома" буде прогресувати, можна і справді захворіти, що принесе неприємності і вам і вашим близьким);

По-п'яте, є прості способи поліпшити реакцію, концентрацію та увагу. Один з них - командні ігри. Поки на вулиці тепло, запропонуйте друзями побігати з м'ячем. Простий виїзд на природу з вимкненим мобільним телефоном - вже радість для нервової системи. До речі, якщо хочете зберегти хорошу реакцію на все життя - почніть грати в пінг-понг вже сьогодні. Гра тренує всі групи м'язів, покращує кровопостачання мозку, тренує думки, а ще - не вимагає особливої фізичної підготовки і підходить для будь-якого віку.

5. Позитив

Цілком серйозно американські психологи радять кожен вечір закінчувати своєрідною позитивною медитацією. Уявіть себе повним сил, привабливим. Ось ви з коханою людиною йдете по березі моря. Ось гуляєте з дітьми в зоопарку і забавно передражнюєте тварин. Ось ви виграли вікторину, освоїли парашутний спорт або придбали квиток на острови...

Позитивні фантазії, в яких ви бачите себе повними енергії, сил і надій, прискорюють циркуляцію корисних речовин в організмі, зміцнюють імунітет, сприяють розгладженню зморшок і настанню щасливої смуги в житті. Важливо змінити не обставини, а ставлення до них. В цьому питанні щастя, дійсно, - в ваших руках!