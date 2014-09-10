Допомога з другого ешелону гуманітарного рейсу Ахметова доставляють в міста Донбасу



Як повідомили УНІАН у координаційному інформаційному центрі Гуманітарного штабу «Допоможемо», допомога з другого ешелону гуманітарного рейсу Ріната Ахметова, який прибув з Дніпропетровська в Маріуполь, розвантажується, розфасовується в продуктові, гігієнічні набори та набори з дитячим харчуванням і вже відправляється в населені пункти Донецької області. Основні напрямки - місця компактного тимчасового проживання вимушених переселенців і постраждалі від бойових дій міста Донбасу, де отримують допомогу, в першу чергу, найбільш незахищені категорії - діти, інваліди, літні люди.

В рамках другого ешелону гуманітарного рейсу Ріната Ахметова продуктові, гігієнічні набори та набори з дитячим харчуванням вже на цьому тижні будуть доставлені в населені пункти Первомайського, Волноваського районів, Маріуполь і Донецьк.

Денис Денисенко, керівник напрямку «Гуманітарна допомога» в штабі «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова: «Набори з гуманітарною допомогою роздають у територіальних центрах, міськвиконкомах, сільрадах, на базах відпочинку в місцях компактного проживання переселенців або в інших пунктах, про які людям повідомляється додатково. Для отримання допомоги вимушені переселенці повинні бути зареєстровані за місцем їх нинішнього перебування та надати документ про реєстрацію. Кожен, хто приходить за допомогою, повинен мати при собі паспорт та посвідчення, що підтверджує соціальний статус. Наші волонтери окремо доставляють допомогу людям з інвалідністю, важко хворим людям».

Нагадуємо, що всього в рамках гуманітарного рейсу у вересні на Донбас буде доставлено 350 тис. наборів: продуктових, гігієнічних і з дитячим харчуванням. У кожен продуктовий набір вагою 10 кг входить цукор, борошно, олія, крупи і макаронні вироби, консерви, згущене молоко, чай, печиво, свічки і сірники.

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення змушених переселенців; надання гуманітарної допомоги; надання адресної медичної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адресу електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.