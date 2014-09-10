Мінсоцполітики проведе реорганізацію протезної галузі

З метою підвищення ефективності роботи протезної галузі Мінсоцполітики розпочало процес її реорганізації, що відбувається шляхом укрупнення підприємств та приєднання менш потужних до більш потужних.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.

Як зазначається, це дасть змогу скоротити витрати на адміністративний апарат, модернізувати управління галуззю та покращити якість продукції.

Зокрема, Тернопільське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство приєднається до Львівського КЕПОП, Житомирське державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство та державне підприємство Київський завод „Імпульс” - до Київського КЕПОП, тощо.

«При цьому виробничий персонал скорочено не буде. Не зменшиться і мережа підприємств. Всі вони залишаться у державній власності», - запевняють в Мінсоцполітики.

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Також повідомляється, що реорганізація галузі передбачає ліквідацію промислового об’єднання «Укрпротез», яке не задіяне у виробничому процесі виготовлення технічних засобів реабілітації (ТЗР), а виступає лише посередником з повноваженнями адміністратора. Такі заходи дозволять зменшити управлінські витрати на 10 млн. грн. на рік. Ці гроші будуть спрямовані як додатковий фінансовий ресурс на виготовлення ТЗР.

Процес реорганізації жодним чином не вплине на діючу систему забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації, однак сприятиме більш ефективній роботі галузі, запевняють в профільному міністерстві.

Відзначається, що питання реформування сфери набуло особливої актуальності через військові дії, що відбуваються на Сході країни, та відповідно - зростання кількості людей, які потребують ТЗР.

За офіційними даними, на сьогодні в Україні налічується 2,6 млн. громадян з обмеженими можливостями, для яких за рахунок державних коштів здійснюється виготовлення технічних засобів реабілітації. В Держбюджеті-2014 на забезпечення окремих категорій населення ТЗР передбачено 568,4 млн. грн.