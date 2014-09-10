Перебування на сонці життєво важливе для дітей

Чи варто маленьким дітям засмагати? Про це розповідає лікар-педіатр Наталія Ботвинникова:

"Багато батьків зі страху раку шкіри і опіків повністю позбавляють дітей сонця. В тому числі, на відпочинку в південних країнах. В Європі навіть з'явилися випадки рахіту. Перебування маленьких дітей на сонце, дійсно, має бути обмеженим, але не до повного його позбавлення. Адже сонце є основним джерелом вітаміну D, який виробляється у нас в шкірі під впливом сонячних променів, і недолік його викликає рахіт, пише meddaily.ru.

До трьох років перебування діточок під прямими сонячними променями в літній час або на півдні строго протипоказане через великий ризик виникнення опіків і зневоднення. Показані тільки розсіяні сонячні промені до 11:00 ранку і після 16:00, обов'язково із застосуванням сонцезахисних кремів.

Для більш старшої вікової групи бажані ті ж часові рамки. В інші сезони перебування на сонці і свіжому повітрі обов'язкове від 2 до 4 годин у день. Крім того, з метою профілактики рахіту батькам незалежно від сезону потрібно обов'язково давати дитині до двох років вітамін D".