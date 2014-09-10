У НМАПО навчатимуть експертів з питань управління якістю медичної допомоги

За словами ректора НМАПО імені П. Л. Шупика, академіка НАМН України, професора Юрія Вороненка, навчання експертів з організації акредитації медичних установ є початком розширення сфери знань в системі післядипломної підготовки менеджерів, що потребує постійного оновлення і спрямовано на вирішення актуального завдання у вітчизняній системі охорони здоров’я – вдосконалення акредитації як одного з інструментів управління якістю медичної допомоги. «Результати експертної оцінки установ визначатимуть певний рівень якості медичного обслуговування пацієнтів, що покладає на експертів високу відповідальність за якість акредитаційного процесу і обумовлює необхідність відповідного рівня їх знань та практичних навичок: з механізмів проведення акредитації, підготовки експертного висновку, побудови комунікацій з керівництвом та співробітниками медичної установи тощо»,- зазначив він.

До теперішнього часу системне навчання експертів з питань проведення акредитації в Україні не було налагоджено, хоча у розвинених системах охорони здоров’я це є обов’язковою умовою. Даний цикл – це перший крок, а навчання експертів започатковує регулярне оновлення їх знань у відповідності до впровадження нових управлінських технологій з поліпшення якості медичної допомоги населенню України. «Високий кваліфікаційний рівень експертів дозволить не лише фахово проводити акредитацію, але й отримувати від них конструктивні пропозиції щодо поліпшення організації діяльності закладів охорони здоров’я на користь пацієнтам і співробітникам», - відмітила начальник управління з питань якості надання медичної допомоги МОЗ України Елла Горова.