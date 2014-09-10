Чи вистачає вашому організму кальцію - перевірте себе

Кальцій - один з найважливіших для нашого організму мікроелементів. Він відповідає не тільки за міцність кісток, але і за гарний стан серцевого м'яза, згортання крові, сприяє нормальній роботі нервової та імунної системи, пише medinfo.ua.

Пройдіть тест, щоб визначити, чи добре забезпечений ваш організм цим цінним компонентом.

Дайте відповіді на наступні питання:

Чи є у вас алергія на сонце?

Чи бувають у вас судоми?

Щодня ви п'єте менше однієї склянки молока?

Ви їсте мало кисломолочних продуктів?

Чи часто ви п'єте солодкі газовані напої?

Ви їсте мало зелених овочів?

Віддаєте перевагу м'ясу і ковбасі?

Чи страждаєте ви остеопорозом?

Якщо на більшість питань ви відповіли «ні», то вашому організму вистачає кальцію. Якщо ж половина і більше відповідей позитивні, вам слід скоригувати дієту.

Їжте більше молочних продуктів. Найбільш швидкий і ефективний шлях до мети - вживання сиру зниженої жирності, бажано розігрітого або у вигляді запіканок, сирників. Корисний і йогурт, але з живими бактеріями, без цукру та ароматизаторів. Багато кальцію містять сири.

Морська риба, яку готують разом з кістками - сардини, шпроти, кілька - винятково корисні. У таких консервах велика кількість кальцію поєднується з потрібною кількістю фосфору. Завдяки цьому кальцій краще засвоюється.

З рослинної їжі кальцій засвоюється гірше, ніж з тваринної. Однак, якщо ви будете щодня включати рослинні джерела кальцію в меню, що вони зроблять істотний внесок у забезпечення організму цим мікроелементом. Лідерами за його вмістом вважаються квасоля, соя, горох, сочевиця, кунжут, вівсяна крупа.

Прекрасні джерела кальцію - зелена цибуля, шпинат, хрін. Серед фруктів всі рекорди б'є хурма японська, в 100 г якої міститься 127 мг кальцію. Один плід хурми вагою 200 г забезпечить чверть добової потреби в мікроелементі. Винятково багата кальцієм і в зелені: у кропі його 223 мг на 100 г, у петрушці - 245 мг на 100 г.