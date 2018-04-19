10 міфів про депресію

Міф №1. Якщо мені сумнот - у мене депресія.

Печаль швидкоплинна і тимчасова. Депресія - хронічний стан.

У той час як непереборне відчуття печалі часто є симптомом депресії, це не одне і те ж. Печаль може бути викликана спогадами або змінами у звичному плині життя.

У разі, коли печаль є симптомом депресії, вона не проходить сама по собі. Люди з депресією можуть відчувати себе спустошеними, апатичними, тривожними і напруженими щодо всього, що вони роблять.

Це робить їх повсякденне життя неймовірно важким та болісним.

Міф №2. Депресія - це ознака душевної слабкості.

Це клеймо є однією з головних причин, чому так багато людей вирішують страждати мовчки, і не звертаються за допомогою.

Депресія являє собою комплекс психічних розладів, які впливають на людину біологічно, а також у психологічному та соціальному плані, але не дискримінує.

У всякому разі, людина бореться зі своїм невтішним станом щодня, заслуговує поваги, розуміння і допомоги. Пам'ятайте, це може статися з кожним.

Міф № 3. Депресію викликають травматичні життєві події.

У той час як певні обставини можуть спровокувати депресивні епізоди, не можна говорити, що в депресія і складні життєві ситуації завжди пов'язані.

Зрозуміло, що втрата близької людини, розлучення вибивають з колії життєві події змушують людей відчувати себе сумно, самотньо і порожньо. Це нормально.

Але якщо люди знаходяться в депресії більше двох тижнів без вагомої причини, а також, якщо це стан повторюється час від часу, необхідно звернутися до фахівця.

Міф №4. Це не справжня хвороба.

В той час як симптоми депресії складно розпізнати і не існує жодного лікування для всіх, депресія є серйозним захворюванням.

За даними клініки Майо, люди з депресією дійсно мають фізичні зміни в їх мозку.

В їх організмі відбувається дисбаланс нейромедіаторів і гормонів.

Депресія, як і багато хвороби, впливає на людини на всіх рівнях: від настрою і думок до їх фізичного існування.

Міф №5. Це все лише в твоїй голові.

Емоційний стан є найпоширенішим проявом депресії, але далеко не єдиним. Часто люди, які страждають від депресій, борються з різними недугами по всьому тілу.

На підтвердження цього наводимо дані Національного інституту психічного здоров'я, згідно з яким депресія може виявлятися у вигляді втоми, безсоння, незвичайних змін в апетиті, хронічних болях у м'язах, біль у грудях.

Міф №6. Справжні чоловіки не впадають у депресію.

Багато хто вважає, що раз за статистикою жінки схильні до депресії в два рази частіше, значить, чоловікам це не загрожує.

Але сумна статистика говорить про зворотнє: число самогубств серед цієї категорії населення (чоловіки середнього віку) зростає з кожним роком. І більшість з них може бути пов'язане з депресією.

Депресія у чоловіків проявляється інакше, ніж у жінок, тому суспільство рідко помічає чоловічу депресію.

Сильна стать, боячись здатися менш мужнім, сильним і стабільним, відчувають труднощі з вираженням своїх почуттів і не можуть попросити про допомогу.

Міф №7. У вас буде гарантовано депресія, якщо вона була у ваших батьків.

Раніше так вважалося, але багато сучасні дослідження свідчать, що існує невеликий ризик отримати генетичну схильність до депресії, але він становить лише 10-15%.

Міф №8. Антидепресанти - це все, що потрібно, щоб відчувати себе краще.

Антидепресанти є лише частиною лікування. Для досягнення найкращих результатів лікарі радять комбінувати медикаментозне лікування з психотерапією.

Міф №9. Ви будете пити таблетки до кінця життя.

Досвідчені лікарі експериментують з усіма варіантами лікування, щоб переконатися, що їх пацієнти отримують допомогу, яка їм підходить і рано чи пізно вилікує їх повністю.

Міф №10. Розмови про цей стані роблять тільки гірше.

На жаль, депресію практично неможливо вилікувати самостійно. Тому й доводиться говорити про неї.

В даному випадку, краще відкинути стереотипи про депресії та звернутися за допомогою або поговорити з близькою людиною, якщо симптоми депресії проявляються.

Потрібно бути делікатним і не погіршувати стан людини. Надайте підтримку своїм близьким або подбайте про себе. Депресія - це серйозно.

med2.ru