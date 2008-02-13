Учені виявили нову хворобу століття

Інтернет-залежністю називають фахівці нову хворобу сторіччя, яка зі сфери психічної переходить у фізичну. Ортопеди давно вже б`ють на сполох: усе більше людей страждає на синдром комп`ютерної миші - професійне захворювання компьютерників.

Психологи стверджують, що онлайн-залежність може зруйнувати життя людини. На сьогоднішній день лише в Німеччині від інтернет- залежності страждають близько 2 млн людей, для яких віртуальне життя реальніше за їхнє власне.

Як каже Тео Вессель, голова берлінського Союзу допомоги залежним, багато молодих німців майже живуть в онлайн: у Мережі вони грають, спілкуються, фліртують, купують і працюють. Людям усе важче й важче відволіктися від дисплея.

За словами фахівців, неабияк посприяв залежності від нових медіа мобільний телефон. Якщо людина не розлучається з телефоном ні на мить, то це вже тривожний симптом, стверджують психологи.

Фахівці повідомляють, що приблизно 10-ти відсоткам шанувальників комп`ютерних ігор потрібна медична допомога, і одним із наслідків потягу до комп`ютера є так званий синдром комп`ютерної миші ( RSІ-синдром), на який нерідко страждають й офісні працівники. Його симптомами є порушення роботи рук, плечей і шиї через монотонну конторську роботу.

Для профілактики RSІ-синдрома й інтернет-залежності лікарі радять хоча б раз у годину розминати руки, учитися контролювати себе, а також не гаяти ввесь вільний час перед екраном монітора.

korrespondent.net