У Києві виявлено спалах туберкульозу

У столиці України проблема захворюваності на туберкульоз вже не стоїть так гостро, як 10 років тому. Фахівці відзначають, що на цьому етапі спостерігається тенденція стабілізації і зменшення кількості хворих людей.

"Сьогодні повинні говорити про позитивні тенденції зменшення захворюваності, смертність серед дітей і підлітків. Може, ми не досягли ще рівня стабілізації, проте можемо сподіватися, що ми на порозі цієї стабілізації. І десь через рік-два ми можемо розраховувати на спад епідеміологічного процесу", – заявив перший заступник начальника Головного управління охорони здоров`я КМДА Володимир Загородній.

Ще в 2001 році медики відзначали різке зростання в Україні захворюваності на туберкульоз. У той період вона досягла критичного показника – 60,2 осіб на 100 тис. населення. Смертність від туберкульозу з 1991 року до 2001 збільшилася в 2,7 разу і склала понад 22 особи на 100 тис. населення.

Також було відзначено тенденцію до збільшення цих показників. Експерти помічали, що туберкульоз – соціально небезпечна хвороба. Він став всесвітньою проблемою, оскільки захворюваність на цю хворобу загострилося у всіх країнах. Раніше повідомлялося, що в Житомирській області майже вдвічі збільшилася смертність від туберкульозу. За 9 місяців минулого року померло 135 чоловік. У 2006 році за той самий період померло 68 людей.

В Україні захворюваність на туберкульоз набирає обертів починаючи з 1995 року. Медики відзначають розповсюдження всіх форм цієї хвороби. Згідно зі статистикою, за 1 годину в Україні на туберкульоз заражаються чотири людини і помирає одна. За офіційними даними, на обліку перебувають 515 тис. хворих. Це другий показник у Європі після Росії.

Головними причинами розповсюдження туберкульозу є зростання міграційних процесів, соціально-економічні проблеми, збільшення кількості людей, хворих на СНІД, алкоголізм, наркоманію і хвороби органів дихання. До того ж спалах захворювання виникає через ослаблення контролю за виконанням протитуберкульозних заходів у багатьох країнах світу.

Туберкульозом можна заразитися під час контакту з хворою людиною, у якої відкрита форма цього захворювання, під час вживання заражених продуктів, через предмети, речі, посуд, що належать хворому на туберкульоз. Великий шанс підхопити цю хворобу при зниженні імунітету через важку роботу, неякісне харчування, постійні стреси, хвороби, вживання наркотиків і алкоголю.

Основними симптомами захворювання є різке схуднення, тривалий кашель, харкання кров`ю, слабкість, нездужання, блідість, біль у грудях, рясне потовиділення. Якщо симптоми тримаються більш 3-х тижнів, слід негайно звертатися до лікаря.

utro.ua