Сьогодні відбудеться церемонія нагородження переможців міжнародного конкурсу талановитих дітей-сиріт

Сьогодні у Києві відбудеться церемонія нагородження переможців ІХ Міжнародного конкурсу-фестивалю талановитих дітей-сиріт «Щасливі долоні».

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила організатор конкурсу «Щасливі долоні» Олена Піддубна.

Церемонія нагородження пройде в Академічному театрі ляльок (вул. Грушевського, 1-в). 40 переможцям буде вручено сертифікати на здобуття освіти, путівки на відпочинок у європейські дитячі центри, цінні подарунки від меценатів.

Вона підкреслила, що проект спрямований на створення умов для успішної адаптації дітей-сиріт в соціумі, подальший розвиток їхніх здібностей, талантів, визначення життєвих пріоритетів.

За інформацією Піддубної, за 8 років проведення фестивалю в ньому взяли участь близько 10 тис. дітей. Найкращим з них були, зокрема, вручені скрипка народного артиста Володимира Співакова, саксофон народного артиста Ігоря Бутмана, 118 дітей побували на відпочинку у дитячих центрах у Мексиці, Угорщині, Нідерландах, Італії. З переможцями конкурсу підписано контракти на зйомки у фільмах компаній «Стар Медіа» та Studio Bayrak.

Як повідомила Піддубна, участь у цьогорічному фестивалі взяли загалом 600 талановитих дітей-сиріт (10-16 років) з різних регіонів України, які були відібрані Міністерством соціальної політики на конкурсній основі за напрямками «освіта», «культура» і «спорт». До Києва приїхали 30 найталановитіших з них.

«Протягом тижня цих дітей ми і лікували, і одягали у зимовий одяг, розважали дітей, вони проходили майстер-класи від Влада Ями, Мойсеєнка і Данильця та інших відомих акторів, продюсерів, діячів науки та культури, спорту. Тобто людей, які постійно беруть участь у проекті», - поінформувала організатор.

Присутній на прес-конференції в.о. генерального директора УДППЗ «Укрпошта», яке є меценатом конкурсу, Михайло Паньків повідомив, що за зібрані кошти колективу придбано 43 смартфони, які отримають цьогорічні переможці «Щасливих долонь». Він зазначив, що цей фестиваль підприємство підтримує вже декілька років і не може залишатися осторонь, незважаючи на важку економічну та політичну ситуацію в державі.

«Ми розуміємо, що діти в такий час потребують ще більше уваги і допомоги, підтримки. Чужих дітей не буває», - підкреслив Паньків.

Як зауважила Піддубна, на церемонії нагородження сьогодні будуть присутні 14 дітей, тата яких загинули в зоні АТО.

«Тому подарунки будуть ще й для цих дітей», - зазначила вона.