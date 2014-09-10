Парламентський комітет - проти скорочення заводів з виробництва протезів

Голова парламентського комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерій Сушкевич виступив з різкою критикою урядового рішення про злиття ряду підприємств, що виробляють протези.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сушкевич заявив на прес-конференції.

Він зазначив, що згідно з урядовою постановою пропонується злиття низки протезних заводів в регіонах України.

“На сьогоднішній день постановою уряду та наказом міністра зливаються луганський та донецький заводи, тернопільський та львівський, планується приєднання хмельницького до вінницького, миколаївського до одеського, житомирського до київського”, - сказав Сушкевич.

При цьому він зауважив, що ті підприємства, які внаслідок злиття стануть просто цехами на сьогодні є більш рентабельними і успішними ніж ті, до яких їх приєднують.

Також він зазначив, що така ініціатива уряду не зекономить бюджетні кошти, а лише погіршить ситуацію з протезуванням інвалідів особливого сьогодні, коли внаслідок бойових дій на сході потреба в продукції протезних заводів значно зросла.

У свою чергу член комітету у справах інвалідів Едуард Леонов виступив з вимогою до Кабінету міністрів та президента України скасувати рішення про злиття підприємств, що забезпечують інвалідів протезами.

Як повідомляв УНІАН, учора, 9 вересня, Міністерство соціальної політики заявило, що розпочало процес реорганізації протезної галузі шляхом укрупнення підприємств та приєднання менш потужних до більш потужних з метою підвищення ефективності роботи галузі.

У Мінсоцполітики вважають, що це дасть змогу скоротити витрати на адміністративний апарат, модернізувати управління галуззю та покращити якість продукції.

Зокрема, Тернопільське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство приєднається до Львівського КЕПОП, Житомирське державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство та державне підприємство Київський завод „Імпульс” - до Київського КЕПОП, тощо.

«При цьому виробничий персонал скорочено не буде. Не зменшиться і мережа підприємств. Всі вони залишаться у державній власності», - запевнили у Мінсоцполітики.

Також реорганізація галузі передбачає ліквідацію промислового об’єднання «Укрпротез», яке не задіяне у виробничому процесі виготовлення технічних засобів реабілітації (ТЗР), а виступає лише посередником з повноваженнями адміністратора. Такі заходи, за даними Мінсоцполітики, сприятимуть зменшенню управлінських витрат на 10 млн. грн. на рік.