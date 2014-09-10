Оформлення документів для протезування постраждалих в АТО максимально спрощене

Голова парламентського комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерій Сушкевич заявляє, що для протезування на державних підприємствах постраждалим учасникам АТО необхідно зібрати мінімальну кількість документів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сушкевич заявив на прес-конференції.

“Сьогодні розроблено порядок, який передбачає незалежно від того, чи це доброволець, чи це боєць регулярної армії, чи це пенсіонер, чи це представник спецслужби, - всі хто брав участь у захисті батьківщини, в тому числі місцеві жителі, які отримали інвалідність на території бойових дій мають право отримати державне протезування на всіх державних підприємствах. Місяць тому було прийнято закон, який усунув досить складну бюрократичну систему”, - сказав Сушкевич.

Він також пояснив процедуру, за якою постраждала в зоні АТО людина може оформити документи на протезування.: “Головний лікар лікувального закладу, куди звертається інвалід, має отримати документи від іншого лікувального закладу звідки постраждалого направили на протезування, це — подання, що дає право на протезування оминаючи всі комісії, які визначають ступінь інвалідності”, - зазначив народний депутат.

Також Сушкевич додав, що сьогодні система оформлення документів для протезування постраждалих в зоні АТО вже достатньо спрощена і не потребує власне подальшого спрощення.

Крім того, він закликав людей, які на сьогодні потребують протезування, звертатись з цього питання до українських лікарів-протезистів та підприємств, що виготовляють протези, оскільки, за його словами, процес виготовлення протезу та адаптації його під потреби і особливості кожної окремої людини є досить тривалим і тому за кордоном провести таку адаптацію буде набагато складніше, ніж в Україні.