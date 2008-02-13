В Одесі лютує грип
13:35, 13 лютого 2008Країна
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За тиждень захворюваність зросла на 30%
За минулий тиждень рівень захворюваності на грип в Одесі зріс на 30%.
Про це повідомила завідувач відділом епідеміології обласної СЕС Людмила КРАСНИЦЬКА.
За її словами, кількість хворих в місті перевищило епідпоріг більш ніж вдвічі. Найбільша кількість випадків ГРВІ спостерігається серед школярів від 7 до 14 років. Так, за минулий тиждень грипом заразилися 1742 дитина.
Результати лабораторних досліджень підтвердили, що збудником є вірус групи "B", який зазвичай викликає важкий перебіг хвороби. При цьому епідеміолог підкреслила, що смертельних випадків у результаті захворювання на грип в Одесі не зафіксовано.
Як повідомлялося раніше, з 11 лютого в одеських школах оголошено карантин.
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