В Одесі лютує грип

За минулий тиждень рівень захворюваності на грип в Одесі зріс на 30%.

Про це повідомила завідувач відділом епідеміології обласної СЕС Людмила КРАСНИЦЬКА.

За її словами, кількість хворих в місті перевищило епідпоріг більш ніж вдвічі. Найбільша кількість випадків ГРВІ спостерігається серед школярів від 7 до 14 років. Так, за минулий тиждень грипом заразилися 1742 дитина.

Результати лабораторних досліджень підтвердили, що збудником є вірус групи "B", який зазвичай викликає важкий перебіг хвороби. При цьому епідеміолог підкреслила, що смертельних випадків у результаті захворювання на грип в Одесі не зафіксовано.

Як повідомлялося раніше, з 11 лютого в одеських школах оголошено карантин.

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