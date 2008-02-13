Смерть від грипу ”передається” спадково
13:40, 13 лютого 2008Країна
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Генетичний зв`язок не залежить від форми грипу
Люди можуть успадкувати генетичну схильність до смерті від вірусу грипу, вважають вчені Університету Юти.
Експерти зробили такий висновок, розглянувши дані про смертельні випадки від інфекції за 100 років у 4 тис. 855 людей. Вони виявили, що і близькі, і далекі родичі людей, які померли від грипу, мали значно збільшений ризик такого результату хвороби.
Батьки, сестри, брати померлих від грипу людей мали, в цілому, на 54% вищий ризик смерті з цієї причини. У рідних братів ризик був на 74% вищий, у батьків - на 37%, у дітей - на 59%. Тітки, дядьки, двоюрідні сестри й брати, бабусі й дідусі мали 22-процентний ризик, а далекі родичі - 16-процентний. .
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