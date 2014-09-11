Із зони проведення АТО евакуйовано двох важкохворих немовлят

Завдяки оперативній та тісній взаємодії МОЗ України та Департаменту охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації із зони проведення антитерористичної операції евакуйовано двох важкохворих дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, із Донецької області вивезено важкохворого малюка, а з міста Рубіжного Луганської області евакуйовано передчасно народжене немовля вагою 700 гр.

Вчора у спеціальних реанімобілях у супроводі медичних працівників діти прибули до Харкова, де розподілені в спеціалізованих закладах охорони здоров’я для надання подальшої медичної допомоги.