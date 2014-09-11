В Україні у підпільних лабораторіях виготовляли сильнодіючі препарати для спортсменів
11:36, 11 вересня 2014Країна
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Служба безпеки України виявила та ліквідувала злочинну групу, яка налагодило контрабандний канал ввезення в Україну великих партій концентрату для виробництва сильнодіючих лікарських засобів – метандієнону і нандролону, обіг яких обмежено в Україні
Фото: УНИАН
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що у Чернівцях та Харкові зловмисники створили підпільні лабораторії, у яких з контрабандного концентрату виготовляли сильнодіючі ліки під брендами відомих світових марок, фасували і підробляли упаковки. Псевдофармацевти реалізовували препарати у широкій клієнтській мережі по всій Україні серед спортсменів, які займаються важкою атлетикою та бодібілдингом.
У зловмисників вилучено 10 кг сировини та вже готову продукцію: понад 2 тис. ампул і пігулок, упаковки з маркуванням і скопійованими інструкціями, станки для фасування продукції, а також 200 кг хімічних домішок.
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