В Україні у підпільних лабораторіях виготовляли сильнодіючі препарати для спортсменів

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що у Чернівцях та Харкові зловмисники створили підпільні лабораторії, у яких з контрабандного концентрату виготовляли сильнодіючі ліки під брендами відомих світових марок, фасували і підробляли упаковки. Псевдофармацевти реалізовували препарати у широкій клієнтській мережі по всій Україні серед спортсменів, які займаються важкою атлетикою та бодібілдингом.

У зловмисників вилучено 10 кг сировини та вже готову продукцію: понад 2 тис. ампул і пігулок, упаковки з маркуванням і скопійованими інструкціями, станки для фасування продукції, а також 200 кг хімічних домішок.