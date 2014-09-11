8 несподіваних чинників, які заважають зачати дитину

Ти вже давно мрієш про малюка, але всі спроби завагітніти обертаються невдачею? можливо, на твою здатність до зачаття впливають зовнішні фактори? У списку ми привели найбільш розповсюджені фактори, що запобігають настанню вагітності:

Зловживання кофеїном. Вже чотири чашки в день і більш значно знижують здатність жінки зачати дитину, пише nashpilkah.com.ua. Не кажучи вже про те, що вживання кофеїну під час вагітності може призвести до викидня або народження мертвого малюка. Якщо ви плануєте зачати дитину зараз або в найближчому майбутньому - радимо скоротити вживання цього напою до двох чашок в день або взагалі відмовитися від нього на користь свіжих соків або зеленого чаю.

Надлишкова або недостатня вага. Надлишок або недолік ваги на 10-15% перешкоджає зачаттю. Це відбувається через порушення роботи ендокринної системи та підвищеного рівня естрогену в організмі.

Гормональний дисбаланс. Порушення вироблення гормонів, викликані захворюваннями або прийомом протизаплідних препаратів, знижують фертильні здібності жінки.

Прийом медичних препаратів. До таких препаратів належать деякі антибіотики, сильні ліки для лікування хронічних захворювань, антидепресанти.

Прийом алкоголю та тютюнопаління. До речі, ці фактори впливають і на чоловічу здатність зачати дитину, так що проблема може бути не тільки у вас, але і в майбутньому батькові малюка.

Сильний стрес. Тривале психоемоційне напруження викликає гормональний дисбаланс, підвищене вироблення гормонів стресу, що знижує здатність завагітніти і виносити малюка.

Несприятливі екологічні умови. Це можуть бути сильні електромагнітні випромінювання, перепади температур, радіація.

Занадто інтенсивні фізичні навантаження. За даними останніх досліджень, у жінок, які щодня займаються спортом до знемоги, здатність до зачаття багаторазово знижується.