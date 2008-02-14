Які хвороби видно по очах

Очі – один із найскладніших і найзагадковіших органів людського тіла. У літературі їх часто називають «дзеркалом душі», але вони ж можуть стати і дзеркалом тих хвороб, що явно і ще приховано розвиваються в нашому організмі.

Так дуженабрякаючі верхні повіки можуть говорити про каменеутворення, що почалося, в жовчному міхурі.

Очні яблука, що сльозяться, разом із почервонінням судин рогівки – свідчення глаукоми, яка розвивається.

Якщо на очах регулярно з`являється білий слизистий наліт, варто перевірятися у офтальмолога на рахунок катаракти.

Маленькі темні плямочки під очима повинні насторожити вас із приводу утворення каменів у нирках.

Ячмінь на оці може свідчити або про занесену інфекцію, або примусити обмежити вас споживання жирної їжі (особливо, свинини), яка ускладнює роботу печінки і жовчного міхура.

Якщо шкіра під очима набула фіолетового або коричневого відтінку, - це сигнал перевірити нирки, рівень глюкози в крові, щитовидну залозу і серцево-судинну систему. Десь трапилася біда.

Часте моргання може служити ознакою не тільки невпевненості в собі, але і захворювань нервової системи і печінки.

Якщо ж подивитися на внутрішню поверхню повік, то у здорової людини вона повинна бути рівного рожевого кольору.

У випадку, якщо колір став виражено червоним, то це свідчить про порушення кровообігу, розлад травної системи або проблеми у статевій сфері.

Про порушення кровообігу сигналізує і білий колір внутрішньої поверхні повіки. Швидше за все, йдеться про залізодефіцитну анемію і недостатність гемоглобіну в крові.

Червоно-жовтий відтінок свідчить про розлад роботи нирок, печінки, селезінки, підшлункової залози або серця. Отже, радимо стежити за своїми очима, і вони вчасно застережуть вас від неприємностей зі здоров`ям.

Правда.ру