У школах Чернівців оголошено десятиденний карантин

Чернівецька міська протиепідемічна комісія з 13 лютого закрила на карантин усі 52 загальноосвітні навчальні заклади у Чернівцях через перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі Чернівецької міської ради, за рішенням комісії карантин введено на термін з 13 до 23 лютого.

Комісія також зобов’язала керівництво дошкільних навчальних закладів та міську санепідемстанцію посилити протиепідемічні та дезінфекційні заходи в дитячих садках. Рекомендовано також обмежити доступ дітей до комп’ютерних залів, льодових майданчиків, проведення масових заходів за участю дошкільнят і школярів. Міські поліклініки переведено на семиденний робочий тиждень.

В Чернівцях 52 загальноосвітні навчальні заклади, де навчаються понад 24 тисячі дітей. За даними УНІАН, епідеміологічний поріг у чернівецьких закладах освіти було подолано ще минулої суботи, однак рішення про закриття дитсадків та шкіл було прийнято вчора.