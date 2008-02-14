На Житомирщині перевищено епідемпоріг захворюваності на грип

На Житомирщині епідемічний поріг захворюваності на грип перевищено у Коростенському, Коростишівському, Чуднівському районах та у містах Бердичів та Коростишів.

Про це УНІАН повідомили у Житомирському обласномуцентрі здоров’я .

Державною санітарно-епідеміологічною службою області та органами місцевого самоврядування прийнято рішення про призупинення навчального процесу в ряді навчальних закладів області з метою попередження поширення грипу.

Згідно з даними обласної СЕС, станом на 13 лютого захворюваність на грип та ГРВІ у місті Житомирі наближається до епідемічного порогу і складає 110 захворювань на 10 тисяч населення (епідемічний поріг – 114 захворювань на 10 тисяч осіб). На даний час у місті закрито 37 шкіл, ще 21 школу закрито у районах області: 15 шкіл – у Бердичівському, 2 – в Житомирському, по 1 школі – в Баранівському, Коростенському, Черняхівському та Чуднівському.