Індія - лідер у виробництві фальсифікованих ліків

Індія досягла лідерства в першості, яка зовсім не обіцяє їй лаврових вінків. Згідно опублікованим даним спеціального дослідження, вона увійшла до трійки найбільших виробників і постачальників на світовий ринок фальсифікованих ліків.

Могутній потік підробок, виготовлених індійськими підпільними фірмами, останніми роками захльостує США, країни Європейського союзу, Японію. Масштаби "інтервенції" такі, що найбільші міжнародні виробники вже вимушені привертати експертів Інтерполу для припинення нелегального бізнесу.

З їх допомогою вже встановлено декілька ключових "відправних пунктів", звідки розтікаються по світлу фальшивки. Серед них - аеропорт Мумбаї /колишнього Бомбею/, найбільшого ділового центру Індії, її фінансово-промислового серця. Причому, йдеться, перш за все, про партії препаратів, які є копіями відомих лікарських засобів, що порушує ліцензійне регулювання і підриває ділові інтереси законних власників тих або інших, деколи вельми популярних, марок.

Зокрема, до "чорного списку" постійно потрапляє знаменита "Віагра". Інша частина продукції, що відвантажується, як правило, в нерозфасованому вигляді, окремо від упаковок, не що інше як даремні і нешкідливі "пустушки" з тальку й інших компонентів, що лише зовні повторюють оригінал.

За даними Асоціації індійських торгових і промислових палат, за останні роки темпи зростання злочинного промислу на виробництві фальсифікованих медикаментів досягають у країні 20-25 відсотків.

Підробки все більше заполоняють і внутрішній ринок. Згідно останнім даним, їх загальні середньорічні об`єми оцінюються у вартісному виразі в більш ніж 150 млрд. рупій - близько 3,85 млрд. доларів.

ami-tass.ru