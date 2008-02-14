Лікар убив новонародженого?

У Кременчуці 18-річна дівчини звинуватила лікаря пологового будинку в смерті своєї дитини.

Жінка просила зробити їй кесарів розтин, але лікар відмовив. Дівчина каже, що після пологів лікар сам визнав, що неправильно закрутив пуповину.

У результаті дитина загинула. Експертиза визнала малюка "мертвонародженим". Причина смерті — гіпоксія (зниження рівня кисню в тканинах). Міліція проводить перевірку.

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