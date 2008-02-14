У Дніпропетровську для хворих дітей будуть безкоштовні медикаменти

У Дніпропетровську хворі діти безкоштовно одержуватимуть медикаменти. На це з міського бюджету виділять півтора мільйони гривень.

Через погану екологію дітей із серйозними порушеннями здоров`я в місті стає все більше. Допомогти їм вирішили місцеві депутати.

Одним із пунктів прийнятих на останній сесії міськради Програми соціально-економічного і культурного розвитку Дніпропетровська на 2008 рік передбачено безкоштовне забезпечення дітей і підлітків лікувальними засобами на амбулаторному етапі лікування. На це з міського бюджету передбачається виділити 1,5 млн. гривень.

"Нинішнє рішення міськради - продовження на міському рівні програми "Діти України”, що неодноразово продовжувалася". Вона включала розділ забезпечення безкоштовними препаратами дітей із малозабезпечених сімей", - сказала головний педіатр управління охорони здоров`я міськради Тетяна Квітницька.

Коли програма "Діти України" закінчилася, Дніпропетровська міськрада вирішила продовжити її на місцевому рівні, перейменувавши на програму "Діти Дніпропетровська".

Оскільки забезпечити всіх безкоштовними ліками місто не в змозі, вирішили вибрати дітей з найважчими діагнозами. У цей список потрапили: епілепсія (дітям-інвалідам видаватимуться протисудомні препарати), бронхіальна астма (аерозольні протиастматичні препарати), хронічна ниркова недостатність (гемодіаліз), діти з трансплантованою ниркою (їх у місті двоє), генетичне захворювання мозку (на замісну терапію виділено 300 тисяч гривень) та інші.

Окремі програми передбачені для туберкульозників і хворих на цукровий діабет. Поліклінікам будуть виділені цифрові флюорографи і бінокулярні мікроскопи, які дозволять виявити туберкульоз на ранньому етапі. А мамологічні кабінети і хірургічні стаціонари забезпечать необхідним діагностичним устаткуванням.

КИД