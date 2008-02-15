Погоджено проект Концепції програми ”Здорова нація”

Національна рада з питань охорони здоров`я населення при Президентові України погодила в цілому проект Концепції загальнодержавної програми «Здорова нація».

Як повідомляє прес-служба глави держави, цей документ був підготовлений на виконання Указу Президента України №895 від 19 вересня 2007 року. Указом було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 вересня 2007 року «Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України».

Відповідно до указу, Кабінету Міністрів України було доручено у шестимісячний строк розробити програму збереження та зміцнення здоров`я населення, забезпечення умов для впровадження здорового способу життя.