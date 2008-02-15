Щоб дожити до ста років, захищайтеся від фізичної дисфункції, а не від хвороб

Захист здоров`я від вікових хвороб, зокрема серцево-судинних захворювань та діабету, можливо, не є головним ключем до тривалого життя. На думку американських фахівців з Університету Бостона, важливішим чинником у запобіганні старіння є підтримка нормальної фізичної функції.

Розглянувши історію здоров`я 739 сторічних чоловіків і жінок, дослідники відзначили, що у третини довгожителів були вікові хвороби до 85 років. Тож лікарі дійшли висновку, що для збільшення тривалості життя необхідно сконцентрувати увагу не на захворюваннях, які так чи інакше торкнуться здоров`я людини через старіння, а на скороченні фізичного навантаження.

Також було зафіксовано, що чоловіки старше 97 років мають значно кращу пізнавальну і фізичну функції, ніж їхні ровесниці. Пояснення цього факту криється в тому, що немолоді чоловіки частіше за жінок самостійно пересуваються і ведуть повноцінніший і самостійніший спосіб життя, говорять експерти. Тож, щоб дожити до 100 років, зовсім не обов`язково бути повністю здоровим - головне якомога довше залишатися в активній і бадьорій формі.

ami-tass.ru