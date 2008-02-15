Сьогодні - Міжнародний день дітей, хворих на рак

Міжнародний день дітей, хворих на рак, проводиться для привертання уваги людей всього світу до проблем дитячої онкології.

За даними Конфедерації, у зв`язку з відсутністю доступу до сучасного лікування, щорічно від раку вмирає до 100000 дітей у світі. Щодня рак вбиває 250 дітей, яких можна було б врятувати при ранній діагностиці і доступі до сучасного лікування.

За статистикою, 80% дітей, що страждають від раку, проживають у країнах, що розвиваються, де відсутня належна діагностика і сучасне лікування. У зв`язку з цим, більше половини дітей із цих країн, у яких був діагностований рак, вмирає.