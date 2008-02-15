Студенти-медики з України відвідали міжнародну конференцію у Дубаї

У Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати) відбулася перша міжнародна конференція „Дизайн та винахід ліків». Про це кореспонденту УНІАН повідомив австрійський лікар Василь Новицький.

За його словами, на конференцію були запрошені представники українського студентства з Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця. Вони мали можливість поспілкуватися з міністром вищої освіти і науки ОАЕ шейхом Нахайан Мабарак аль Нахайаном. Міністр зауважив, що Україна відома своїми дослідницькими інститутами, а українські науковці працюють по всьому світі. Тому, на його думку, співпраця України та ОАЕ є цікавою та корисною.

На конференції були представлені доповіді 500 провідних вчених з багатьох країн світу, зокрема 12 нобелівських лауреатів у галузі медицини, фізики і хімії, повідомив В.Новицький.