Ученим не вдається перемогти ВІЛ

Нобелівський лауреат і глава американської асоціації сприяння науці Девід Балтімор заявив про те, що за останні 20 років ученим так і не вдалося створити вакцину проти ВІЛ.

"Це складне завдання, оскільки, щоб боротися з ВІЛ засобами імунології, ученим потрібно взяти верх над природою, придумати щось таке, чого природа була не здатна зробити", - сказав Балтімор.

Він також додав, що відмовлятися від спроб створення такої вакцини не можна, хоча деякі фахівці говорять, що вона ніколи не буде створена. "ВІЛ знайшов способи перехитрити імунну систему людини, саме тому ми повинні опинитися на крок попереду природи", - відзначив Балтімор.

Зазначимо, що спроби учених боротися з вірусом шляхом активізації діяльності антитіл або посилення імунної системи людини закінчилися невдало. Тепер учені більше уваги приділяють новим методам, таким як генна терапія і дослідження у сфері стволових клітин, хоча вони і знаходяться на ранній стадії розробки.

"У випадку з тілом людини у нас є всього один варіант - спробувати змінити гени в стволових клітинах", - заявив нобелівський лауреат.

Корреспондент.net