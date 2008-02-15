Шкільний ранець шкодить здоров`ю дитини

Важкенні ранці можуть стати причиною сколіозу й безлічі інших хвороб.

Якось після уроків, узявши в руки ранець свого сина, просто жахнулася: як такий тягар одинадцятирічна дитина може носити щодня?

Десь чула, що якщо на осла нав`ючити важкенну поклажу, він відмовиться її нести. А звичайний школяр, «нав`ючений» портфелем, тільки відповість:

- Нічого страшного, по вівторках у мене завжди такий важкий ранець, зате в інші дні трохи легший, - і покірливо поплентається до школи і в сніг, і в дощ, і в спеку. Так, справді, в інші дні портфель у сина трохи легший: на півкілограма (!) Адже іноді, щоб дістатися школи, дитині доводиться протупати пристойну відстань або певний час штовхатися в переповненому ранковому автобусі (наприклад, однокласникам моєї дитини).

Водночас медики в один голос стверджують, що батьки й вчителі мають пам`ятати, що перенесення такого тягаря для дитини не пройде безслідно, в найближчому майбутньому це призведе до виникнення болів у спині, зіпсує поставу, ходу, а потім може призвести до стійкого радикуліту.

Напевно, воно й так. Американські лікарі, які проводили дослідження в початкових і середніх класах, прийшли до висновку, що вага портфеля не має перевищувати 10% від маси тіла дитини. Якщо ваша дитина, припустімо, важить 27 кілограмів, то вага ранця з вмістом не має перевищувати 2,7 кг.

Батьки й вчителі мають пам`ятати про це й розуміти, що день за днем перевантажений ранець зрештою призведе до хвороб.

До речі, сам факт переходу на 12-річну програму навчання спрямований на те, щоб зменшити навантаження на учня, розтягнувши його на 12 років.

Загальна маса підручників з розрахунку на один навчальний день у комплекті зі шкільним приладдям, без маси портфеля або ранця, не має перевищувати допустимих гігієнічних норм для перенесення учнями ваги на відстань до 3 кілометрів:

1-2 класи: 1,5-2 кг;

3-4 класи: 2-2,3 кг;

5-6 класи: 2,3-3 кг;

7-8 класи: 3-3,5 кг;

9-11 (12) класи: 3,5-4,5 кг.

Оглядач