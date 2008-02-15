У Сумській області школи закриті на карантин

16:10, 15 лютого 2008
Країна
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Захворюваність на грип зросла

Всі школи міста Суми і деякі учбові заклади області закриті на карантин у зв`язку із зростанням захворюваності на грип.

Як передає кореспондент УНІАН, усього в Сумській області заняття припинені в 52 школах.

За словами начальника Сумського міського управління з надзвичайних ситуацій Олександра ДАНИЛЕНКА, школи закриті з метою профілактики і попередження епідемії.

 

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